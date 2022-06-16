В Туле задержали парня, который обкрадывал снятые на короткий срок квартиры Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Тулы с заявлением о краже обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что из принадлежащей ему квартиры, которую он сдал в краткосрочную аренду, украли холодильник, СВЧ-печь и телевизор.

Сотрудники полиции смогли установить личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался безработный ранее судимый 28-летний туляк. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Задержанный признался в содеянном. Правда, часть похищенного злоумышленник успел продать.

Помимо данной кражи, по данным полиции, молодой человек совершил ещё четыре аналогичных преступления в Советском и Пролетарском районах Тулы. Подозреваемый проверяется на возможную причастность и к другим хищениям чужого имущества.

Сейчас сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедших инцидентов., решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина заключен под стражу.