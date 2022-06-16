Тульская прокуратура начала проверку собственника пляжа в селе Бушово Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура совместно со специалистом эконадзора начала проверку в селе Бушово после публикаций в СМИ. Напомним, ранее стало известно, что часть территории возле Бушовского пруда обнесена забором с табличкой о переходе участка в частную собственность. По словам жителей города, теперь пляжем смогут пользоваться только жители эко-поселка, которые за него платят.

15 июня сотрудники ведомства выехали на место и осмотрели плотину пруда «Бушевский», а также береговую полосу и территорию водоохранной зоны.

Прокуратура запросила правоустанавливающие и разрешительные документы, чтобы определить законность ограничения прохода собственником территории к пруду.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.