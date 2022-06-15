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Общество15 июня 2022 15:01

Стала известна дата прибытия в Тулу ковчега с мощами святого Сергия Радонежского

Поклониться святыне туляки смогут в Успенском соборе кремля
Источник:kp.ru
Стала известна дата прибытия в Тулу ковчега с мощами святого Сергия Радонежского

Стала известна дата прибытия в Тулу ковчега с мощами святого Сергия Радонежского

Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, когда именно прибудет в Тулу ковчег с мощами Сергия Радонежского: поклониться святыне православные верующие смогут в течение двух осенних дней: 15 и 16 сентября - в Успенском соборе кремля.

Напомним, ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского привезут в Тулу в рамках благословленного патриархом Кириллом крестного хода. Крестный ход приурочен к 600-летию их обретения, а путь ковчега составляет 30 тысяч километров: от Троице-Сергиевой лавры через всю Россию.

Крестный ход начался в это воскресенье, 12 июня, когда Православные христиане отмечали День Святой Троицы, ковчег посетит по меньшей мере 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня.