Стала известна дата прибытия в Тулу ковчега с мощами святого Сергия Радонежского Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, когда именно прибудет в Тулу ковчег с мощами Сергия Радонежского: поклониться святыне православные верующие смогут в течение двух осенних дней: 15 и 16 сентября - в Успенском соборе кремля.

Напомним, ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского привезут в Тулу в рамках благословленного патриархом Кириллом крестного хода. Крестный ход приурочен к 600-летию их обретения, а путь ковчега составляет 30 тысяч километров: от Троице-Сергиевой лавры через всю Россию.

Крестный ход начался в это воскресенье, 12 июня, когда Православные христиане отмечали День Святой Троицы, ковчег посетит по меньшей мере 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня.