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Общество15 июня 2022 13:04

В Тульской области нашли и заблокировали сайт, торговавший детскими справками для лагеря

К продаже предлагались справки о состоянии здоровья ребенка без прохождения медицинского обследования
Источник:kp.ru
В Тульской области нашли и заблокировали сайт, торговавший детскими справками для лагеря

В Тульской области нашли и заблокировали сайт, торговавший детскими справками для лагеря

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Каменского района Тульской области выявила интернет-сайт, на котором торговали справками о состоянии здоровья ребенка, требующимися при отправке ребенка в детский лагерь. Справка на сайте выдавалась, разумеется, без прохождения медицинского обследования.

Так как за подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность, прокуратура района обратилась в суд, требуя признать информацию на указанном сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, в настоящее время доступ к сайту заблокирован.