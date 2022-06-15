В Тульской области нашли и заблокировали сайт, торговавший детскими справками для лагеря Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Каменского района Тульской области выявила интернет-сайт, на котором торговали справками о состоянии здоровья ребенка, требующимися при отправке ребенка в детский лагерь. Справка на сайте выдавалась, разумеется, без прохождения медицинского обследования.

Так как за подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность, прокуратура района обратилась в суд, требуя признать информацию на указанном сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, в настоящее время доступ к сайту заблокирован.