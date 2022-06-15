Медсестра из Тульской области заплатит 100 000 рублей за подделку ковидных сертификатов Фото: Алексей ФОКИН

52-летняя жительница Веневского района Тульской области была признана виновной в 13 эпизодах получения взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

В суде установлено, что старшая медицинская сестра ГУЗ «Веневская ЦРБ» с апреля по июнь 2021 года получила в общей сложности 19 тысяч рублей за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Суд приговорил женщину к штрафу в 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.