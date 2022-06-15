Житель Новомосковска Тульской области в пьяной ссоре насмерть забил знакомого Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, вечером 9 июня 2022 года в квартире одного из домов на улице Шахтерская в Новомосковске 34-летний обвиняемый выпивал в компании своих знакомых, среди которых был и потерпевший. Напившись, обвиняемый поссорился с потерпевшим, после чего избил его руками и ногами. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас по уголовному делу ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Обвиняемый был заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.