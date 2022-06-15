За неделю в Тульской области с укусами клещей в больницы обратились 309 человек

За минувшую неделю, с 6 по 13 июня, 309 человек обратились в больницы с укусами клещей, из них 128 - дети. Всего с начала "сезона клещей" от укусов этих насекомых пострадали 1076 человек, в том числе 363 ребенка, что на 7,8% ниже среднемноголетнего уровня.

Факты присасывания клещей выявлены во всех районах Тульской области, также зарегистрировано 17 завозных случаев, при посещении Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Орла, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской и Тверской областей и Республики Мордовия.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (37,3%), на территории садово-огородных товариществ (39,4), при посещении лесов (7,9%) и других территорий (15,4 %).

За время мониторинга исследовано 963 клеща, в том числе 651 снятых с людей и 312 из природных биотопов. В результате выяснилось, что общая инфицированность бореллиями и анаплазмой превышает среднемноголетний уровень и соответственно составляет 18,7% и 7,1%, инфицированность эрлихиями составляет 0,2%.