Житель Тульской области ударил двух девушек, выстрелил в прохожего и сопротивлялся при задержании Фото: Алексей ФОКИН

40-летний житель Суворовского района Тульской области был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, хулиганстве, причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и применении насилия к представителю власти.

В ходе следствия установлено, что ночью 12 декабря 2021 пьяный обвиняемый около кафе на улице Л. Юбилея в Суворове поссорился и ударил по лицу двух 16-летних девушек, нанеся им легкий вред здоровью. Затем злоумышленник взял из машины самозарядное огнестрельное оружие и выстрелил из него не менее двух раз, попав в поясницу находившемуся вблизи 27-летнему молодому человеку.

А когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, обвиняемый оказал им сопротивление и попытался скрыться с места происшествия, при этом он применил насилие к сотруднику Росгвардии, и женщине-дознавателю из полиции.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.