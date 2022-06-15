В Тульской области ограничат движение из-за велозаезда Gran Fondo Фото: материалы пресс-служб

19 июня в рабочем поселке Дубна в Тульской области стартует шоссейная велогонка Gran Fondo Russia. Она пройдет с 09:00 до 15:00 по автомобильным дорогам регионального значения, поэтому по маршруту ее прохождения в Дубенском районе Тульской области будет ограничено движение автомобилей.

Ограничения коснутся дорог Дубна - Коптево - Воскресенское - Храбрищево - Скоморошки - Дубна.

Участников ждёт круговой маршрут с большим количеством спусков и подъёмов - суммарный набор высоты равен 1375 м. Перепад между самой высокой и самой низкой точками трассы - 270 м. Маршрут закольцован и один круг составляет 36 км. Велосипедисты стартуют на трех дистанциях:

- 1 круг - 36 км

- 2 круга - 71 км

- 3 круга - 106 км Отмечается, что на территории Тульской области пройдут два старта в этом сезоне - 19 июня в Дубенском районе и 28 августа на Куликовом поле.