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Общество15 июня 2022 8:09

В Тульской области баптиста оштрафовали за концерт на набережной

В ходе концерта жителям города раздавали религиозную литературу
Источник:kp.ru
В Тульской области баптиста оштрафовали за концерт на набережной

В Тульской области баптиста оштрафовали за концерт на набережной

Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке служитель Международного союза церквей Евангельских христиан баптистов организовал публичное мероприятие без предупреждения местных властей, за что и был привлечен к административной ответственности.

Установлено, что 9 июня на городской набережной в Богородицке мужчина вместе с оркестром из тридцати человек организовал концерт, на котором участники играли на духовых инструментах и раздавали жителям города религиозную литературу — газету, брошюру и буклет с молитвой.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что это не было религиозной агитацией, а они просто решили порадовать богородчан живой музыкой в День Дружбы. Свою вину мужчина не признал.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 25 000 рублей.