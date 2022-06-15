В Тульской области баптиста оштрафовали за концерт на набережной Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке служитель Международного союза церквей Евангельских христиан баптистов организовал публичное мероприятие без предупреждения местных властей, за что и был привлечен к административной ответственности.

Установлено, что 9 июня на городской набережной в Богородицке мужчина вместе с оркестром из тридцати человек организовал концерт, на котором участники играли на духовых инструментах и раздавали жителям города религиозную литературу — газету, брошюру и буклет с молитвой.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что это не было религиозной агитацией, а они просто решили порадовать богородчан живой музыкой в День Дружбы. Свою вину мужчина не признал.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 25 000 рублей.