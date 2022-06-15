В Туле пять улиц остались без холодной воды из-за аварийных работ

15 июня с 5:00 до окончания работ в Туле прекращена подача холодной воды по ряду адресов из-за аварийно-восстановительных работ по улице Кирова, 18. Отключения коснулись следующих адресов:

- ул. Калинина, 6к1, 8, 8а, 3, 6к2, 5к1, 5к2, 7,

- ул. Кирова, 20, 18, 16, 14, 14к1, 14к2, 12, 12к2, 10, 8, 24, 26к1,

- ул. Епифанская, 127, 125, 130, 132,

- ул. Ложевая, 130, 134а, 136,

- ул. Плеханова, 136, 138, 132/2, 140, 142, 159, 157.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.