В правительстве Тульской области ограничили торговую наценку на социально значимые товары Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области стартовал социальный проект "Стоп-цена" по поручению губернатора региона, чтобы стабилизировать цены на социально значимые товары. К этой инициативе подключились 5 производителей, 40 торговых организаций, 125 магазинов.

Это позволит ограничить наценку на 24 вида продукции первой необходимости, в том числе - мясо, рыбу, овощи, яйца, крупы, хлеб и молоко. Сдерживать наценку будут на протяжении следующих 3 месяцев, а сами производители зафиксируют отпускную стоимость на 1 месяц.

Кроме того, на данный момент производители уже получают государственную поддержку, чтобы удержать цены на прежнем уровне. А ряд федеральных сетей в Тульской области ограничил торговые наценки на отдельные товары первой необходимости.