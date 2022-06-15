Ротавирус и глисты: тульский Роспотребнадзор предупредил об опасностях песочницы Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор Тульской области опубликовал для туляков, у которых есть маленькие дети, предупреждение о тех болезнях, которыми можно заразиться в песочнице. А также в ведомстве дали рекомендации для детей, как избежать заражения:

1. Чтобы избежать возможных респираторных заболеваний, нужно сделать плановые прививки, а также не водить ребенка на площадку, пока он болеет.

2. Не позволять ребенку есть песок, облизывать грязные руки или игрушки, чтобы не было заражения глистами и кишечными инфекциями.

3. Перед игрой нужно проверить песочницу на предмет осколков, гвоздей и обломков досок - простая царапина может грозить столбняком.

4. Не кормить рядом с песочницей птиц - они и их помет являются возможными источниками орнитоза.