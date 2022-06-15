Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июня 2022 6:42

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" пострадала 32-летняя женщина

Водитель автомобиля, как оказалось, был пьян
Источник:kp.ru
В Тульской области в ДТП с "перевертышем" пострадала 32-летняя женщина

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" пострадала 32-летняя женщина

Фото: материалы пресс-служб

12 июня в 11:45 на 3 километре автодороги «Суворов-Березово» Суворовского района Тульской области произошло пьяное ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, 36-летний нетрезвый мужчина на автомобиле Mitsubishi Carisma съехал с дороги на левую обочину и опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка автомобиля, которая была госпитализирована с различными травмами. В момент происшествия участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.