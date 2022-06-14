В Тулу на два дня прибудет ковчег с мощами Сергия Радонежского Фото: Алексей ФОКИН

В Тулу в рамках благословленного патриархом Кириллом крестного хода прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского, сообщает "Интерфакс". Крестный ход приурочен к 600-летию их обретения, а путь ковчега составляет 30 тысяч километров: от Троице-Сергиевой лавры через всю Россию.

Крестный ход начался в это воскресенье, 12 июня, когда Православные христиане отмечали День Святой Троицы, ковчег посетит по меньшей мере 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Одной из точек долгого пути станет и Тула. Точная дата прибытия ковчега пока не называется - о ней сообщат отдельно.

Напомним, Сергий Радонежский благословил на бой с татарами на Куликовом поле князя Дмитрия Донского и вручил ему оружие, святой считается заступником и покровителем воинов. Также святого просят о здоровье и избавлении от душевных переживаний.