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Происшествия14 июня 2022 13:38

В Туле 16-летний велосипедист попал в больницу после «встречи» с автомобилем «УАЗ Патриот»

Велосипедист неудачно выехал со второстепенной дороги на главную, по которой двигался УАЗ
Источник:kp.ru
В Туле 16-летний велосипедист попал в больницу после «встречи» с автомобилем «УАЗ Патриот»

В Туле 16-летний велосипедист попал в больницу после «встречи» с автомобилем «УАЗ Патриот»

Фото: материалы пресс-служб

10 июня в 13:10 на пересечении улиц Староникитской и Войкова в Туле 55-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот» сбил подростка-велосипедиста.

По предварительной информации, автомобиль ехал по главной дороге, когда и произошло ДТП - под колеса попал 16-летний юноша, который выехал на перекресток со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали с различными травмами.