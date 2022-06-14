В Туле 16-летний велосипедист попал в больницу после «встречи» с автомобилем «УАЗ Патриот» Фото: материалы пресс-служб

10 июня в 13:10 на пересечении улиц Староникитской и Войкова в Туле 55-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот» сбил подростка-велосипедиста.

По предварительной информации, автомобиль ехал по главной дороге, когда и произошло ДТП - под колеса попал 16-летний юноша, который выехал на перекресток со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали с различными травмами.