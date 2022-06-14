Тульская прокуратура проверяет, кто и на каком основании объявил пляж на Барсуковском карьере частной территорией Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Ленинского района провела проверку, которая установила, что вдоль грунтовой дороги к карьеру в поселке Барсуки под Тулой установили табличку с информацией о том, что территория является частной, проход и проезд на нее запрещен. Кроме того, проход к стихийному пляжу загромоздили бетонными шпалами.

Проверка продолжается, планируется выяснить является ли Барсуковский карьер водным объектом, кто является собственником огражденной территории, а главное - законны ли его действия по ограничению доступа к карьеру и стихийному пляжу.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.