Больше 2000 человек 14 июня сдавали в Тульской области ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 14 июня, в Тульской области прошла сдача ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам.

В этом году биологию в качестве одного из экзаменов по выбору взял 1 241 человек: 1 000 – нынешние выпускники, 121 – прошлогодние и еще 40 - студенты техникумов и колледжей.

Кроме того, 879 человек сегодня сдают письменную часть ЕГЭ по иностранному языку. Напомним, устная часть сдается по желанию и пройдет 16 и 17 июня. Из общего числа "иностранцев" английский язык сдают 852 человека, немецкий язык - 5 человек, французский – 21, испанский – 1.