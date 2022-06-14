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Общество14 июня 2022 12:43

В Туле прокуратура заблокировала 4 сайта, объяснявших, как сделать «Коктейль Молотова»

Сейчас доступ к сайтам закрыт по решению суда
Источник:kp.ru
В Туле прокуратура заблокировала 4 сайта, объяснявших, как сделать «Коктейль Молотова»

В Туле прокуратура заблокировала 4 сайта, объяснявших, как сделать «Коктейль Молотова»

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Зареченского района Тулы выявила 4 интернет-сайта с поэтапным описанием процесса изготовления и использования взрывчатого вещества «Коктейль Молотова».

Так как за незаконное изготовление взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность, прокурор района обратился в суд с с требованием признать информацию на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены. Доступ к запрещенной информации ограничен.