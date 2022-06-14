Прокуратура проверила тульского перевозчика, выпустившего на маршрут автобус с доской и палками вместо стекла Фото: соцсети

Прокуратура Зареченского района Тулы на основании публикации в СМИ провела проверку и установила, что тульский перевозчик выпустил на линию микроавтобус, не прошедший предрейсовый контроль.

Так, для перевозки пассажиров по маршруту «Завод РТИ – Поселок Октябрьский» использовали автолайн, в котором вместо оконного стекла боковой стороны пассажирского салона установили фрагмент полимерного материала на основе поликарбоната и укрепили его ветками.

Руководителю транспортной компании внесли представление, выявленные нарушения устранили. К дисциплинарной ответственности привлекли четыре должностных лица.