Туляк избил до смерти своего 78-летнего отца, приревновав к нему бывшую жену Фото: Алексей ФОКИН

50-летний житель Тулы был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, своему отцу, что привело к его смерти.

В суде установлено, что туляк, приревновав бывшую супругу к своему отцу, в период с 21 по 27 июня 2021 года избил 78-летнего мужчину руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.