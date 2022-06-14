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Происшествия14 июня 2022 11:22

Туляк избил до смерти своего 78-летнего отца, приревновав к нему бывшую жену

Пожилой мужчина скончался от побоев в больнице
Источник:kp.ru
Туляк избил до смерти своего 78-летнего отца, приревновав к нему бывшую жену

Туляк избил до смерти своего 78-летнего отца, приревновав к нему бывшую жену

Фото: Алексей ФОКИН

50-летний житель Тулы был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, своему отцу, что привело к его смерти.

В суде установлено, что туляк, приревновав бывшую супругу к своему отцу, в период с 21 по 27 июня 2021 года избил 78-летнего мужчину руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.