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Общество14 июня 2022 10:32

В Тульской области разыскивают пропавшего без вести 38-летнего мужчину

Мужчина, ушедший 8 июня из деревни в Кимовском районе, нуждается в медицинской помощи
Источник:kp.ru
В Тульской области разыскивают пропавшего без вести 38-летнего мужчину

В Тульской области разыскивают пропавшего без вести 38-летнего мужчину

Фото: соцсети

В Кимовском районе Тульской области 8 июня пропал без вести 38-летний Александр Лубов. Его разыскивают полиция и поисковый отряд «ЛизаАлерт». 8 числа он ушел из деревни Александровка, и уже несколько дней его местонахождение неизвестно.

Пропавший ростом 180 см, худощавого телосложения, у него русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, зеленую с белым кофту, серые штаны, черные галоши и красную кепку.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-800- 700-54-52 (горячая линия отряда «ЛизаАлерт») или 02, 102 (полиция).