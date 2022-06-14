В Туле вынесли приговор мошенникам, незаконно присвоившим 26 земельных участков Фото: Алексей ФОКИН

В Туле суд признал кадастрового инженера, а также сотрудников Управления Росреестра по Тульской области и филиала ФКП Росреестра по Тульской области виновными в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере.

В суде установлено, что за время с 2017 по 2018 год организованная группа из Тульской области, используя свое должностное положение и фальшивые документы о праве владения и землеустроении, незаконно оформили право собственности на 26 земельных участков на территориях Тулы и Алексина на иных лиц, после чего продавали, получая доход. В результате земельные участки выбыли из распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области и Алексина.

Общая сумма нанесенного ущерба составила больше 51 миллиона рублей.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет с лишением права заниматься государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, а кадастровому инженеру – с лишением права заниматься землеустроительными работами на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.