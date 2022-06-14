14 июня часть Тулы осталась без холодной воды из-за аварийных работ
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
14 июня с 10:00 до окончания работ прекращена подача холодной воды на двух участках сети. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Так, из-за ремонта по улице Кутузова, 88б без воды остались два дома: ул. Кутузова, 88а, 88б.
Из-за работ по улице Калинина, 4 прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул. Калинина, 4, 6к1, 6к2, 14, 14в,
- ул. Епифанская, 189а.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.