14 июня часть Тулы осталась без холодной воды из-за аварийных работ Фото: Арина ВОРОНЦОВА

14 июня с 10:00 до окончания работ прекращена подача холодной воды на двух участках сети. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Так, из-за ремонта по улице Кутузова, 88б без воды остались два дома: ул. Кутузова, 88а, 88б.

Из-за работ по улице Калинина, 4 прекращена подача холодной воды по адресам:

- ул. Калинина, 4, 6к1, 6к2, 14, 14в,

- ул. Епифанская, 189а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.