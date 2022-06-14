В Тульской области пьяный "рыцарь" насмерть забил собутыльника, защищая честь дамы Фото: Алексей ФОКИН

23-летний житель Ефремовского района Тульской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в ночь с 17 на 18 марта 2022 года в частном доме в деревне Медведки Ефремовского района проходило застолье, где подозреваемый выпивал в компании трех мужчин и женщины. Один из гостей, 45-летний мужчина, оскорбил присутствовавшую женщину, хозяйку дома, и пьяный подозреваемый, вступившись за нее, избил потерпевшего, причинив ему множество травмы головы и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался.

На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый перетащил тело погибшего в заброшенный дом, где его позднее и нашли.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Мужчина был заключен под стражу. В ходе следствия он признал свою вину в содеянном.