За выходные в Тульской области поймали 56 пьяных за рулем

За минувшие выходные и праздничные дни, с 11 по 13 июня, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 56 водителей, севших за руль пьяными. На нарушителей составили протоколы:

- за управление автомобилем в состоянии опьянения – на 28 водителей;

- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – на 25 водителей;

- за повторное нарушение - на 3 водителей.

Кроме того, в отношении 9 водителей составили протоколы за управление автомобилем лицом, заведомо лишенным водительских прав.