В Тульской области очередной арбалетчик пытался перекинуть наркотики на территорию колонии Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе сотрудники наркоконтроля и исправительной колонии №4 ночью задержали 24-летнего жителя Венёвского района Тульской области на прилегающей 50-метровой полосе внешней запретной зоны исправительной колонии №4.

При личном досмотре у мужчины в руках обнаружили и изъяли арбалет со стрелой, к которой был примотан скотчем груз - 4 полимерных свертка с порошкообразным веществом светлого цвета и 1 полимерный сверток с растительной массой зеленого цвета. Также во внутреннем кармане куртки у задержанного нашли в пачке из-под сигарет сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Досмотр проводился с фото-видеофиксацией, после задержания гражданина передали сотрудникам полиции.

Изъятые вещества исследовали и выяснили, что порошок был смесью с содержанием мефедрона общей массой 4,37 г, а растительная масса - каннабис (марихуана) массой 34 г.

В настоящее время оперативный отдел ИК-4 устанавливает круг лиц из числа осужденных и не только, причастных к организации доставки запрещенных веществ.

В Тульской области очередной арбалетчик пытался перекинуть наркотики на территорию колонии Фото: материалы пресс-служб