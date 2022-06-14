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Общество14 июня 2022 6:39

В Туле из-за киносъемок ограничат движение по Орловскому шоссе вечером 14 июня

Также из-за этого изменится схема движения автобуса №34
Источник:kp.ru
В Туле из-за киносъемок ограничат движение по Орловскому шоссе вечером 14 июня

В Туле из-за киносъемок ограничат движение по Орловскому шоссе вечером 14 июня

Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 14 июня, во вторник, с 20:00 до 22:00 на участке от дома № 1 до дома № 13А по Орловскому шоссе запретят стоянку и движение всех видов транспорта.

Также временно изменится схема движения автобуса по маршруту № 34. Он пойдет от с Косой горы с ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — Веневское шоссе.