Завтра, 14 июня, в Туле без света останутся десятки домов

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся: с 09:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 87; ул. Максимовского, 4; ул. Галкина, 31, 33; ул. Дегтярёва, 87; п. 2-й Западный: Стадионный пр-зд, 1; ул. Новосёлов, 1; п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16; Московское ш., 30-60 (чётн.), 60-а; ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Станиславского, 60; ул. Ак. Павлова, 95-а, 93, 87, 93-а, 95, 99, 100; ГСК № 5; 09:00 до 18:00 - ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б.

Фото: Игорь КОПЫТОВ