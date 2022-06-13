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Звезды13 июня 2022 14:00

В Туле открылась последняя сохранившаяся в городе водоразборная будка

Теперь она стоит на территории Тульского областного краеведческого музея
Игорь КОПЫТОВ
В Туле открылась последняя сохранившаяся в городе водоразборная будка

В Туле открылась последняя сохранившаяся в городе водоразборная будка

Фото: материалы пресс-служб

Около двух лет шла кропотливая работа по согласованию перемещения водоразборной деревянной будки, поиску необходимой площадки, сбору средств, разбору и восстановлению уникального объекта.

Дошедшая до нашего времени водоразборная будка иллюстрирует быт туляков конца XIX — начала XX вв.

Гости торжественного открытия строения, в котором теперь расположилась музейная экспозиция, узнали об истории тульского водопровода, о процессе переноса будки на новое место, заглянули внутрь оригинального деревянного строения, осмотрели стендовую экспозицию.