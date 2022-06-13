В Тульской области определили «Семью года» Фото: материалы пресс-служб

Фестиваль проводится в Тульской области уже одиннадцатый год. В этом году он проходил в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций» и «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида».

В отборочных турах муниципалитетов победителями стали 60 семей. В финал вышли 18. Победителями конкурса в различных номинациях стали: «Многодетная семья» - Лыгины (Плавский район), «Молодая семья» - Шаповаловы (Узловский район), «Сельская семья» - Гуляевы (Суворовский район), «Семья – хранитель традиций» - Акобян-Погосян (Плавский район)

Гран-при областного конкурса-фестиваля «Семья года – 2022» получила семья Карповых (Заокский район), а приз зрительских симпатий - Мизоревы из Новомосковска.