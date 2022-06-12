В День России в Туле ограничат продажу алкоголя Фото: Алексей ФОКИН

В соответствии с региональным законодательством, 12 июня на территории Тулы будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей и на расстоянии менее километра от входа.

Ограничения создадут мероприятия на Казанской набережной - с 12.00 до 22.00; на Крестовоздвиженской площади - с 12.00 до 22.00; на площади Ленина - с 16.00 до 22.00.