Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2022 7:01

В День России в Туле ограничат продажу алкоголя

Ограничения в центре города будут действовать практически весь день
Игорь КОПЫТОВ
В День России в Туле ограничат продажу алкоголя

В День России в Туле ограничат продажу алкоголя

Фото: Алексей ФОКИН

В соответствии с региональным законодательством, 12 июня на территории Тулы будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей и на расстоянии менее километра от входа.

Ограничения создадут мероприятия на Казанской набережной - с 12.00 до 22.00; на Крестовоздвиженской площади - с 12.00 до 22.00; на площади Ленина - с 16.00 до 22.00.