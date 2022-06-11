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Общество11 июня 2022 15:00

Почта в Тульской области изменит график работы на праздниках в честь Дня России

Почтовые отделения в Тульской области будут принимать посетителей иначе.
Игорь КОПЫТОВ
Так, 12 июня объявлен выходным днем. 13 июня Почта России работа будет вестись по установленному для каждого отделения графику. 14 июня отделения будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы. Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации.

Так, 12 июня объявлен выходным днем. 13 июня Почта России работа будет вестись по установленному для каждого отделения графику. 14 июня отделения будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы. Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации.

Фото: Алексей ФОКИН

Так, 12 июня объявлен выходным днем. 13 июня Почта России работа будет вестись по установленному для каждого отделения графику. 14 июня отделения будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации.