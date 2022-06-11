Почта в Тульской области изменит график работы на праздниках в честь Дня России

Так, 12 июня объявлен выходным днем. 13 июня Почта России работа будет вестись по установленному для каждого отделения графику. 14 июня отделения будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы. Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации. Фото: Алексей ФОКИН

Так, 12 июня объявлен выходным днем. 13 июня Почта России работа будет вестись по установленному для каждого отделения графику. 14 июня отделения будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации.