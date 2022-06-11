Ректор Тульского госуниверситета Олег Кравченко попал под санкции Украины Фото: материалы пресс-служб

В санкционном списке - 261 человек, среди которых и Олег Кравченко. В перечне ограничений, в том числе: предотвращение вывода капиталов из Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет въезда в страну.

Олег Кравченко родился в 1973 году. Окончил школу в Майкопе, окончил с отличием Новочеркасский политехнический институт на специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов. В 2018 году - магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Научно-педагогический стаж - более 30 лет.