Тулячка приняла участие в съемках телешоу «Поле Чудес»
Жительница Плавска Виктория Фирсова вышла в третьей тройке игроков очередного выпуска капитал-шоу «Поле Чудес». Эфир прошел в эту пятницу, 10 июня.
Отгадать слово филигрань работнице салона красоты не удалось – только одну букву. Дальше она ошиблась, и ход перешел к сопернице. Та слово «филигрань» назвала полностью.
Вместе с тулячкой на шоу приехали муж, сын и племянник. Мальчишки, рассказавшие Якубовичу стихи, в отличие от взрослых, без подарков не остались.