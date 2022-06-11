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Звезды11 июня 2022 12:43

Тулячка приняла участие в съемках телешоу «Поле Чудес»

К сожалению, в финал пройти ей не удалось
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка приняла участие в съемках телешоу «Поле Чудес»

Тулячка приняла участие в съемках телешоу «Поле Чудес»

Жительница Плавска Виктория Фирсова вышла в третьей тройке игроков очередного выпуска капитал-шоу «Поле Чудес». Эфир прошел в эту пятницу, 10 июня.

Отгадать слово филигрань работнице салона красоты не удалось – только одну букву. Дальше она ошиблась, и ход перешел к сопернице. Та слово «филигрань» назвала полностью.

Вместе с тулячкой на шоу приехали муж, сын и племянник. Мальчишки, рассказавшие Якубовичу стихи, в отличие от взрослых, без подарков не остались.