Тулячка приняла участие в съемках телешоу «Поле Чудес»

Жительница Плавска Виктория Фирсова вышла в третьей тройке игроков очередного выпуска капитал-шоу «Поле Чудес». Эфир прошел в эту пятницу, 10 июня.

Отгадать слово филигрань работнице салона красоты не удалось – только одну букву. Дальше она ошиблась, и ход перешел к сопернице. Та слово «филигрань» назвала полностью.

Вместе с тулячкой на шоу приехали муж, сын и племянник. Мальчишки, рассказавшие Якубовичу стихи, в отличие от взрослых, без подарков не остались.