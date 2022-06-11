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Общество11 июня 2022 8:00

Тульский боксер рассказал о своем опыте участия в спецоперации на Украине

Игорь КОПЫТОВ
Тульский боксер рассказал о своем опыте участия в спецоперации на Украине

Тульский боксер рассказал о своем опыте участия в спецоперации на Украине

Фото: СОЦСЕТИ

Мастер спорта России, победитель чемпионата ВДВ, призер чемпионата Вооруженных Сил РФ, победитель и призер Всероссийских и международных турниров по боксу Андрей Батырев участвовал в спецоперации на Украине.

Андрей признался ТСН24, что не мог предположить, что станет участником спецоперации. Он заявил, что достойно проявить себя на службе ему помог спорт, потому что это этот вид спорта развивает характер и хладнокровие. Последнее помогало во время артиллерийских обстрелов.