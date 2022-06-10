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Происшествия10 июня 2022 14:58

В Туле на улице Кирова загорелась крыша строящегося дома

По словам очевидцев, опубликовавших фото с места событий в социальных сетях, в здание ударила молния
Источник:kp.ru
В Туле на улице Кирова от удара молнии загорелась крыша строящегося дома

В Туле на улице Кирова от удара молнии загорелась крыша строящегося дома

Фото: соцсети

На улице Кирова в Туле произошел пожар наверху строящегося дома: фото и видео с места пожара в соцсетях поделились очевидцы. Они же сообщили, что причиной возгорания стало нетривиальное обстоятельство - в дом ударила молния.

Пресс-служба МЧС уточнила, что о пожаре в службу спасения сообщили в 14:21, на место выехали 5 пожарных расчетов и автолестница.

На данный момент огонь потушен, о пострадавших сообщений не поступало.

Фото и видео - "Тула Жесть".