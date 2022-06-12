12 июня в Туле музеи города приглашают вместе отпраздновать День России
Фото: Алексей ФОКИН
12 июня Тула празднует День России, и помимо массовых мероприятий на открытом воздухе в парках и на площадях всех желающих ждут различные игротеки, мастер-классы и программы, подготовленные для туляков музеями города.
Публикуем перечень мероприятий, на которые можно сходить сегодня:
Музей обороны Тулы
13:00 - программа «Родная наша сторона».
Театрально-концертный центр «Эрмитаж»
17:00 - ансамбль русской песни «Я лечу над Россией».
Государственный исторический музей
12:00 - 14:00 - историческая игротека;
14:00 - 18:00 — мастер-классы;
15:00 - программа с мастер-классом «Писать красиво нелегко!»;
16:00 - программа «Гвардия Петра Великого».
Тульский музей оружия
10:00-12:00 - патриотические акции «Лента-триколор» и «Под флагом России – мы едины»;
11:30 - торжественное открытие выставки «Мастера и мастерство. Оружейники и ремесленники. История и традиции России»;
12:00 - 13:30 - поэтический вечер «Светоносная моя Русь»;
14:00 - 15:00 - познавательно-стратегическая командная игра «Стальные стражи в бою»;
15:00 - 17:00 - творческий мастер-класс «Когда поет гончарный круг».
Куликово поле
Мемориал на Красном холме:
10:00 - 11:00 - торжественные проводы в вооруженные силы РФ лучших призывников Тульской, Рязанской и Липецкой областей «Готов служить Отчизне»;
11:00 - 11:30 - «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом:
11:00 - 16:00 - праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню Святой Троицы;
11:00 - 16:00 - ярмарка сувениров, катание на лошадях, работа интерактивной площадки «Богатырский стан»;
12:00 - 16:00 - соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».
Музей «Тульский кремль»
20.00 - театрализованное (иммерсивное) представление-экскурсия «Однажды в каменном городе».
Тульский музей изобразительных искусств
12:00 - интерактивное занятие «Краски и звуки народов мира»;
16:00 - мастер-класс из цикла «Художественный текстиль», роспись по мятой ткани.
Музей «Тульские самовары»
14:00 - 16:00 - мероприятие «Самовар – символ гостеприимства России».
Выставочный зал
12:00 - мастер-класс «Акриловые переливы».
Музей П.Н. Крылова
12:00 - программа для семейного досуга «Славные символы России».
Тульский областной краеведческий музей
15:00 - литературно-музыкальная композиция «Дорогой сыночек Коленька…» (история в письмах).