12 июня в Туле музеи города приглашают вместе отпраздновать День России Фото: Алексей ФОКИН

12 июня Тула празднует День России, и помимо массовых мероприятий на открытом воздухе в парках и на площадях всех желающих ждут различные игротеки, мастер-классы и программы, подготовленные для туляков музеями города.

Публикуем перечень мероприятий, на которые можно сходить сегодня:

Музей обороны Тулы

13:00 - программа «Родная наша сторона».

Театрально-концертный центр «Эрмитаж»

17:00 - ансамбль русской песни «Я лечу над Россией».

Государственный исторический музей

12:00 - 14:00 - историческая игротека;

14:00 - 18:00 — мастер-классы;

15:00 - программа с мастер-классом «Писать красиво нелегко!»;

16:00 - программа «Гвардия Петра Великого».

Тульский музей оружия

10:00-12:00 - патриотические акции «Лента-триколор» и «Под флагом России – мы едины»;

11:30 - торжественное открытие выставки «Мастера и мастерство. Оружейники и ремесленники. История и традиции России»;

12:00 - 13:30 - поэтический вечер «Светоносная моя Русь»;

14:00 - 15:00 - познавательно-стратегическая командная игра «Стальные стражи в бою»;

15:00 - 17:00 - творческий мастер-класс «Когда поет гончарный круг».

Куликово поле

Мемориал на Красном холме:

10:00 - 11:00 - торжественные проводы в вооруженные силы РФ лучших призывников Тульской, Рязанской и Липецкой областей «Готов служить Отчизне»;

11:00 - 11:30 - «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом:

11:00 - 16:00 - праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню Святой Троицы;

11:00 - 16:00 - ярмарка сувениров, катание на лошадях, работа интерактивной площадки «Богатырский стан»;

12:00 - 16:00 - соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».

Музей «Тульский кремль»

20.00 - театрализованное (иммерсивное) представление-экскурсия «Однажды в каменном городе».

Тульский музей изобразительных искусств

12:00 - интерактивное занятие «Краски и звуки народов мира»;

16:00 - мастер-класс из цикла «Художественный текстиль», роспись по мятой ткани.

Музей «Тульские самовары»

14:00 - 16:00 - мероприятие «Самовар – символ гостеприимства России».

Выставочный зал

12:00 - мастер-класс «Акриловые переливы».

Музей П.Н. Крылова

12:00 - программа для семейного досуга «Славные символы России».

Тульский областной краеведческий музей

15:00 - литературно-музыкальная композиция «Дорогой сыночек Коленька…» (история в письмах).