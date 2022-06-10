В Туле на улице Кирова рухнула часть детского игрокомплекса из-за халатности подрядчика Фото: соцсети

Днем 10 июня в одной из тульских групп в соцсетях появился пост тулячки, которая потребовала наказать недобросоветного подрядчика, ставившего детский городок на пересечении улиц Кирова и Епифанской: она прикрепила к своему посту фото рухнувшей части игрового комплекса.

«Вчера чудом не произошла трагедия в детском городке в сквере на Кирова, 10. Упал железный настил с деревянной дорожкой. Благо никого из детей не было внизу», — прокомментировала женщина.

В Туле на улице Кирова рухнула часть детского игрокомплекса из-за халатности подрядчика Фото: соцсети

Этот детский городок пользуется популярностью у детей из окрестных домов, но вот качество его оставляет желать лучшего. Как стало известно, подрядная организация должна была, по гарантийным обязательствам, до 1 мая 2022 года исправить ранее обнаруженные недочеты, но не сделала этого, несмотря на все усилия инициативной группы жителей.

«Есть ответ от ГСЕЗ, есть гарантийное письмо от самого подрядчика, что все исправят к 1 мая. По факту — сломанная карусель (еще в тот момент, когда велось строительство!), косо поставленные столбы для веревочных лестниц, перекошенные железные лесенки, облупившаяся краска на оборудовании замазана так, что смотреть страшно», — заявляет тулячка.

Свой пост в социальных сетях Наталья Мелехова просит считать официальным обращением в прокуратуру. Кроме того, ситуацию взял на контроль один из депутатов Областной Думы.