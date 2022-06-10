В День России - трезвым: в Туле ограничат продажу алкоголя 12 июня Фото: Алексей ФОКИН

12 июня на Казанской набережной, Крестовоздвиженской площади и площади Ленина пройдут массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню России. А потому, в соответствии с региональным законодательством, на территории Тулы будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей и на расстоянии менее 1000 метров от входа для посетителей в места проведения публичного мероприятия.

Ограничения будут действовать в радиусе километра от мест проведения мероприятий в часы:

- для Казанской набережной с 12.00 до 22.00;

- для Крестовоздвиженской площади с 12.00 до 22.00;

- для площади Ленина с 16.00 до 22.00.