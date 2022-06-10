Выпускникам Тульской области стали доступны результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области обнародовали результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии, которые школьники сдавали первыми, 26 мая. Большинство участников ЕГЭ 2022 года по географии, химии, литературе получили результаты, достаточные для поступления в вузы Российской Федерации.

По полученным данным, из 716 тульских выпускников, выбравших химию, 100 баллов набрал один ученик, еще 93 человека набрали высокие баллы в пределах от 80 до 99.

Литературу сдавали 336 человек, и здесь высокие баллы набрали 69, трое из них - набрали высший балл.

Географию взяли в качестве первого экзамена по выбору только 65 человек, и хорошо, на высокие баллы, его сдали 11 выпускников, еще один школьник набрал 100 баллов.

Результаты выпускникам назвали в образовательных организациях, где они были зарегистрированы на ЕГЭ. Данные также доступны на портале «Госуслуги» и на сервисе ознакомления с результатами экзаменов checkege.rustest.ru.