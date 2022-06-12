Танцевальный флешмоб, концерты и шоу мыльных пузырей: как тульские парки отметят День России Фото: Алексей ФОКИН

Тульские парки сегодня не останутся в стороне от празднования Дня России - туляков ждут музыкальные программы, танцевальные флешмобы, выступления тульских групп и многое другое. Зарядиться хорошим настроением можно будет сразу в нескольких парка города:

В Центральном парке праздник пройдет сразу на трех площадках:

Эстрада

- 13.00 — танцевальный всероссийский флешмоб «Русь танцевальная»,

- 14.00 — концертная программа «Люблю Россию»,

- 14.30 — цыганский ансамбль песни и танца «Ягори»,

- 15.00 — вокальный ансамбль «Плехановский сувенир».

Детский городок

- 11.00 — детский кружок «Мастерская чудес». Шоу мыльных пузырей,

- 16.00 — детская музыкальная программа «Пой с нами».

Ротонда

- 16.00 — музыкальная гостиная. Выступает Алексей Козлов,

- 17.00 — танцевальный проект «Краски Востока»,

- 18.00 — танцевальный проект «Мир boho».

В Комсомольском парке пройдет одна большая анимационная программа «Лето в парках», которая стартует в 15:00.

Пролетарский парк начнет чуть раньше остальных:

- 11.00 — анимационная программа «Лето в парках»,

- 12.00 — музыкальная программа.

Парк «Патриот-Тула» порадует выступлением нескольких коллективов:

- 13.00 — военный оркестр Управления Росгвардии по Тульской области,

- 15.00 — образцовый коллектив «Студия „Ступени“»,

- 16.00 — ансамбль «Музыкальный патруль» УМВД России по Тульской области,

- 18.00 — группа «Пепельный Свет».