Танцевальный флешмоб, концерты и шоу мыльных пузырей: как тульские парки отметят День России
Фото: Алексей ФОКИН
Тульские парки сегодня не останутся в стороне от празднования Дня России - туляков ждут музыкальные программы, танцевальные флешмобы, выступления тульских групп и многое другое. Зарядиться хорошим настроением можно будет сразу в нескольких парка города:
В Центральном парке праздник пройдет сразу на трех площадках:
Эстрада
- 13.00 — танцевальный всероссийский флешмоб «Русь танцевальная»,
- 14.00 — концертная программа «Люблю Россию»,
- 14.30 — цыганский ансамбль песни и танца «Ягори»,
- 15.00 — вокальный ансамбль «Плехановский сувенир».
Детский городок
- 11.00 — детский кружок «Мастерская чудес». Шоу мыльных пузырей,
- 16.00 — детская музыкальная программа «Пой с нами».
Ротонда
- 16.00 — музыкальная гостиная. Выступает Алексей Козлов,
- 17.00 — танцевальный проект «Краски Востока»,
- 18.00 — танцевальный проект «Мир boho».
В Комсомольском парке пройдет одна большая анимационная программа «Лето в парках», которая стартует в 15:00.
Пролетарский парк начнет чуть раньше остальных:
- 11.00 — анимационная программа «Лето в парках»,
- 12.00 — музыкальная программа.
Парк «Патриот-Тула» порадует выступлением нескольких коллективов:
- 13.00 — военный оркестр Управления Росгвардии по Тульской области,
- 15.00 — образцовый коллектив «Студия „Ступени“»,
- 16.00 — ансамбль «Музыкальный патруль» УМВД России по Тульской области,
- 18.00 — группа «Пепельный Свет».