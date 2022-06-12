Хлеба и зрелищ: туляков в День России ждут бои ММА и гастрофестиваль Фото: материалы пресс-служб

12 июня в честь празднования Дня России туляков ждет насыщенная программа мероприятий, и одними из первых туляков ждут сегодня Казанская набережная и Крестовоздвиженская площадь.

Так, с 9:00 на набережной стартует турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). Зрители увидят как детскую любительскую, так и профессиональную лиги. Бои продлятся до 20:00, а в 18.30 здесь же состоится отдельное fight-шоу «Битва за Тулу Z» — пять поединков профессиональных бойцов ММА.

Помимо этого, на набережной для туляков пройдет с 14.00 до 15.00 праздничная программа «Мы — граждане России».

На Крестовоздвиженской площади жителей и гостей города будет ждать развлечение иного толка - с 12.00 до 21.00 здесь пройдет гастрономический фестиваль «Гастро Азия», а также будет развернута ярмарка товаров тульских производителей.

Также гостей ждет праздничная интерактивно-развлекательная программа.