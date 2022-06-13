В Центральном парке Тулы к открытию готовится "Затерянный мир" с динозаврами Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В Туле в центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова без лишнего шума готовят к открытию новый аттракцион под названием "Затерянный мир. Эволюция".

Пока официальной информации о новом развлечении, которое расположится на аллее аттракционов на месте "американских горок", практически нет, но любопытные туляки уже с интересом рассматривают через забор полномасштабные фигуры динозавров, смилодона и мамонта.

Своего часа для установки уже ждут внутренние ограждения и таблички с сопроводительной информацией.

В Центральном парке Тулы к открытию готовится "Затерянный мир" с динозаврами Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В Центральном парке Тулы к открытию готовится "Затерянный мир" с динозаврами Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В Центральном парке Тулы к открытию готовится "Затерянный мир" с динозаврами Фото: Арина ВОРОНЦОВА