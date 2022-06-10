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Общество10 июня 2022 11:41

Тульский стимпанк-динозавр переехал на территорию арт-пространстрва "Девятка"

Раньше он был установлен в городском пространстве "Искра"
Источник:kp.ru
Тульский стимпанк-динозавр переехал на территорию арт-пространстрва "Девятка"

Тульский стимпанк-динозавр переехал на территорию арт-пространстрва "Девятка"

Фото: соцсети

В Туле "сменил место жительства" довольно известный динозавр, собранный из стальных деталей механизмов. Раньше этот стимпанк-монстр стоял на территории городского пространства "Искра", но в декабре 2019 года его убрали на зимовку и так и не вернули назад, а в 2020 году один из авторов скульптуры, Кирилл Климов, пытался продать либо сдать его в аренду за 450 тысяч рублей.

Однако теперь динозавр, ласково прозванный туляками "кибер-теща", заново обрел свое место в городе - его приютило творческое пространство "Девятка".