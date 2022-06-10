28-летний туляк украл из съемной квартиры телевизор, холодильник и стиральную машину Фото: Алексей ФОКИН

29-летний туляк стал жертвой кражи: как пояснил полицейским пострадавший, из сдаваемой в аренду принадлежащей ему квартиры пропали телевизор, холодильник и стиральная машина. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался нигде не работающий ранее судимый 28-летний туляк. Спустя некоторое время молодого человека задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Задержанный признался в краже, похищенное у него изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи. Молодого человека заключили под стражу.