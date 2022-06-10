21-летний скутерист без водительских прав и защиты столкнулся с Chevrolet в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

9 июня в 13:40 на 77-м километре автодороги «Лопатково - Ефремов» Ефремовского района Тульской области произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По предварительной информации, 21-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, на незарегистрированном в установленном порядке скутере STRADA JAZZ 50 столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением 54-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель скутера, он был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия молодой человек находился без защитной экипировки.