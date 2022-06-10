В Тульской области стало на 11 разрешенных для купания пляжей больше
Фото: Алексей ФОКИН
Первоначально в Тульской области сотрудники МЧС успели проинспектировать и выдать разрешения 50 пляжам, а теперь к первоначальному списку одобренных мест для купания были добавлены:
- пляж на правом берегу реки Оки в населенном пункте Бунырево (база отдыха «Шахтер») в Алексине,
- пляж «Приволье» в рабочем поселке Новогуровский,
- пляж в микрорайоне Петровский в Туле,
- два пляжа в Ясногорском районе — «ВолгоДон» и «На Лесной».
Также и в Суворовском районе открыли 6 пляжей:
— «Зареченский» на Черепетскос водохранилище;
— «Песоченский» МО Северо-Западное;
— в г. Чекалине на Оке;
— «Владимир»;
— «Гущино»;
— «Березовский».