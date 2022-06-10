В Тульской области стало на 11 разрешенных для купания пляжей больше Фото: Алексей ФОКИН

Первоначально в Тульской области сотрудники МЧС успели проинспектировать и выдать разрешения 50 пляжам, а теперь к первоначальному списку одобренных мест для купания были добавлены:

- пляж на правом берегу реки Оки в населенном пункте Бунырево (база отдыха «Шахтер») в Алексине,

- пляж «Приволье» в рабочем поселке Новогуровский,

- пляж в микрорайоне Петровский в Туле,

- два пляжа в Ясногорском районе — «ВолгоДон» и «На Лесной».

Также и в Суворовском районе открыли 6 пляжей:

— «Зареченский» на Черепетскос водохранилище;

— «Песоченский» МО Северо-Западное;

— в г. Чекалине на Оке;

— «Владимир»;

— «Гущино»;

— «Березовский».