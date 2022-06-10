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Происшествия10 июня 2022 8:42

В Туле на улице Карла Маркса столкнулись Opel и Chevrolet: пострадал один человек

Предположительно, водитель Opel не убедился в безопасности поворота налево на перекрестке неравнозначных дорог
Источник:kp.ru
В Туле на улице Карла Маркса столкнулись Opel и Chevrolet: пострадал один человек

В Туле на улице Карла Маркса столкнулись Opel и Chevrolet: пострадал один человек

Фото: материалы пресс-служб

9 июня в 08:15 на улице Карла Маркса в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, 67-летний мужчина на автомобиле Opel Meriva на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet, после оказания медицинской помощи он был отпущен.