Куда тулякам обращаться в праздничные дни в случае ЧП Фото: Алексей ФОКИН

К сожалению, даже в праздники никтго не застрахован от коммунальных и других ЧП, поэтому администрация Тулы опубликовала телефон, по которым туляки могут обращаться в случае аварийных ситуаций. В первую очередь, это Единая дежурно-диспетчерская служба: +7 (4872) 47-20-37 или 1391. (Короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.)

Также в выходные будут работать диспетчерские ресурсоснабжающих организаций:

МКП «Тулагорсвет» — 36-42-75;

АО «Тулатеплосеть» — 42-53-23 / 42-53-21;

АО «Тулагорводоканал» — 42-53-34 / 42-53-26 / 79-35-84;

АО «Тульские городские электрические сети» — 74-93-50 / 8-800-700-51-16;

ПАО «Россети Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» — 33-66-12 / 8-800-50-50-115;

АО «Тулагоргаз» — 04//104//004//8-910-150-51-60;

АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23-02-90 / 23-04-04.

Свои «тревожные» телефоны есть и в управляющих компаниях. Их список опубликован на сайте городской администрации.